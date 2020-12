Frohen Mutes sind vor allem die Menschen zwischen 18 und 39 Jahren. Rund zwei Drittel von ihnen blicken optimistisch auf die wirtschaftliche und politische Entwicklung im nächsten Jahr in der Schweiz, schreibt Parship in einer Mitteilung.

Anzahl der Optimisten steigt um 20 Prozent

Insgesamt gab mit 57 Prozent mehr als die Hälfte der Umfrageteilnehmer an, dem kommenden Jahr optimistisch oder sehr optimistisch in Bezug auf Wirtschaft und Politik entgegenzusehen. Das ist der beste Wert seit zehn Jahren. Bei der gleichen Umfrage vor fünf Jahren waren es noch 37 Prozent und vor zehn Jahren 27 Prozent. Lediglich 17 Prozent befürchten eine Verschlechterung der politischen und wirtschaftlichen Lage.

Hoffen, dass es nur noch besser werden kann

Trotz allem Optimismus geben drei Viertel an, sich einen baldigen Corona-Impfstoff zu wünschen. Ausserdem bangen 21 Prozent um ihre Jobs. Wohl auch deshalb denken viele über den Schritt in die Selbstständigkeit nach – jeder Fünfte in der Deutschschweiz – und in der Romandie mit 28 Prozent noch etwas mehr. Allerdings haben trotz Krise auch einige grosse Schweizer Firmen neue Jobs geschaffen.