Zunahme um 25 Prozent: Schweizer Kinos füllen sich wieder

Das Angebot hat indes abgenommen. Im ersten Halbjahr 2023 seien 221 Filme gezeigt worden, in der Vorjahresperiode waren es noch 238. «Das zeigt, dass das Publikum wieder in die Kinosäle zurückkehrt», so das BFS. Die Zahlen zeigen also wieder nach oben, hinken denjenigen von vor der Pandemie aber weiterhin hinterher: Die Eintritte liegen 13 Prozent unter denjenigen der gleichen Zeitspanne 2019.