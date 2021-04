Die Existenz non-binärer Menschen ist in der Schweiz zum ersten Mal rechtlich anerkannt worden.

Das Obergericht im Kanton Aargau hat am 29. März entschieden, dass die Schweiz einen im Ausland gestrichenen Geschlechtseintrag anerkennen muss. Es ist hierzulande das erste rechtliche Bekenntnis zur Existenz non-binärer Menschen. «Es müssen nun die nötigen Schritte eingeleitet werden, damit sich nicht binäre Menschen auch in der Schweiz korrekt registrieren können», fordert nun Marianne Aeberhard, Projektleiterin beim Verein «humanrights.ch - Menschenrechte Schweiz».

Vorinstanz entschied gegen den Kläger

Das Gericht musste folgenden Fall beurteilen: Julian P. (Name geändert), der aus beruflichen Gründen in Deutschland wohnte, liess den Vornamen und den amtlichen Geschlechtseintrag beim Standesamt streichen. Im vergangenen Juni beantragte P. in der Schweiz beim Heimatort im Kanton Aargau die Übernahme der Änderung des Vornamens und der Streichung des Geschlechtseintrags ins Schweizer Register. Das zuständige Departement lehnte den Antrag auf Streichung des Geschlechtseintrages aber ab.