Entscheid des Bundesstrafgerichts: «Gravierende Völkerrechtsverletzungen» – Russland zum «Unrechtsstaat» erklärt

Das Bundesstrafgericht hat beschlossen, dass die Schweiz die russische Regierung künftig bei der Jagd nach mutmasslichen Gesetzesbrechern nicht mehr unterstützt. «Der russischen Föderation wird keine Rechtshilfe mehr geleistet », so der entscheidende Satz in kürzlich veröffentlichten Urteilen. Zuvor hatten russische Ermittler in mehren Fällen darum gebeten, von der Schweiz Akten ausgehändigt zu bekommen. Dagegen haben drei verschiedene Betroffene Beschwerde eingelegt, die nun gutgeheissen wurden.

Russland gleichauf mit Kongo

Grund für den Abbruch der Kooperation ist die russische Invasion der Ukraine. So sind die Richterinnen und Richter in Bellinzona der Meinung, dass die betroffenen Personen nicht mit gerechten Verfahren rechnen können, da Russland seit dem 16. März nicht mehr Teil des Europarats ist und dessen Rechtssprechung nur noch bis September dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte unterliegt. So äussert das Bundesstrafgericht «höchste Zweifel daran, dass sich Russland an allfällige Garantien oder andere völkerrechtliche Verpflichtungen halten wird».