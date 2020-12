Reiseverbot : Schweizer Geschäftsmann sitzt seit 2016 in Saudiarabien fest

Seit 2016 kann ein Schweizer in Saudiarabien nicht ausreisen. Die Schweizer Behörden haben mehrfach erfolglos interveniert. Nun kommt erneut Bewegung in die Sache.

Ein Schweizer Geschäftsmann wird seit über vier Jahren in Saudiarabien festgehalten. Das Aussendepartement (EDA) hat laut dem Bundesrat mehrfach bei den saudischen Behörden interveniert – bisher erfolglos. Nun scheint Bewegung in die Sache zu kommen.

Das sagte der Waadtländer FDP-Ständerat Olivier Français am Donnerstag in der kleinen Kammer. Anlass war die Diskussion über eine von ihm eingereichte Interpellation. Français wollte vom Bundesrat über den Stand der Dinge im Fall des festsitzenden Geschäftsmannes informiert werden. Am Mittwochabend habe er selbst Informationen aus Saudiarabien erhalten, wonach ein Verfahren rund um die Aufhebung des Reiseverbots in Gang sei, berichtete Français.