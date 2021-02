Am Freitag geht es bei den Euromillions wieder um 228 Millionen Franken. Am Dienstag hat eine Person aus der Schweiz den Jackpot nur um eine Superzahl verpasst.

Die maximale Obergrenze ist erreicht.

Am 9. März könnte der Jackpot auch mit sechs richtigen Zahlen geknackt werden.

Gleich sechs Personen schrammten am Dienstag am Rekordjackpot von Euromillions vorbei. Da jedoch die Jackpot-Obergrenze bei 228 Millionen Franken liegt, wurden die 15 Millionen Franken, die normalerweise in den Jackpot fliessen, der tieferen Gewinnklasse zugewiesen. Davon profitierte auch eine Person aus der Schweiz, wie Willy Mesmer, Mediensprecher von Swisslos auf Anfrage sagt. Sie hatte sechs Zahlen richtig getippt und gewann somit 4,5 Millionen Franken.

Wie gewohnt spielen bei höherem Jackpot mehr Leute mit. Messmer: «So hohe Umsätze wie vergangene Woche gab es noch nie.» Er geht allerdings nicht davon aus, dass Corona dabei eine grosse Rolle spielt. «Womöglich in einem kleinen Rahmen», so Messmer. Seine Erfahrung: «Unabhängig, was in der Welt passiert. Wenn der Jackpot hoch ist, spielen die Leute.»

Jackpot wird am 9. März ausgeschüttet

Nun steht am Freitag die nächste Ziehung an – wieder mit 228 Millionen Franken. Lange bleibt dieser Jackpot allerdings nicht bestehen. Spätestens nach der Ziehung vom 9. März ist Schluss. Die Regeln von Euromillions sehen vor, dass der Jackpot irgendwann ausgeschüttet wird, egal, ob jemand die fünf Zahlen und zwei Sterne richtig tippt. Die 228 Millionen werden einfach dem höchsten erzielten Gewinnrang dieser Ziehung zugeschlagen. Die Chance, einen Millionengewinn zu machen, sind also so hoch wie selten.