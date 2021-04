«Burger Kings» wurde am Sonntagabend in den USA ausgestrahlt.

Die aktuellste Folge der Simpsons beginnt mit einem Intro, das von zwei Schweizer Künstlerinnen geschaffen wurde. Die Folge mit dem Titel «Burger Kings» wurde am Sonntagabend in den USA ausgestrahlt. Darin eröffnet der langjährige Bösewicht der Serie, Mr. Burns, ein neues Geschäft mit pflanzenbasierter Ernährung.

Dafür hatten die Macher der weltbekannten Animationsserie die beiden Grafikerinnen aus Zürich angefragt, wie der «Blick» berichtet. Bekannt war bisher nur, dass darin eine Kartoffel zum Einsatz kommt, die die gelbe Familie aus Springfield widergibt. Laut der Fanseite Simpsonswiki haben die beiden Schweizerinnen ihre Heimat nun gleich in mehrfacher Hinsicht repräsentiert. So werden im Intro die Köpfe der gelben Familie mit einem Schweizer Militärsackmesser in die Kartoffel geritzt. Daher auch der Name «Swiss Pocket Knife» für das aktuelle Intro.