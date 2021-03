Man könnte meinen, gerade im Jahr 2020, wo alle zu Hause bleiben und die Abende auf dem Sofa verbringen mussten, hätten die Schweizerinnen und Schweizer besonders viel Schoggi konsumiert. Doch obwohl während der ganzen Pandemie allerlei Schokoladenartikel erhältlich waren, wurde hierzulande im Jahr 2020 so wenig Schokolade konsumiert wie seit vierzig Jahren nicht mehr. Der Branchenumsatz sank um 260 Millionen Franken. Die in der Schweiz hergestellte Menge sank um circa 20'000 Tonnen. Woran liegt das?

3 Gründe für den massiven Rücklauf

Weniger Reisen im Inland: «Dadurch, dass auch die Schweizerinnen und Schweizer weniger unterwegs sind, nimmt der Verkauf an Orten mit sonst sehr hohen Kundenfrequenzen ab – wie etwa an Kiosks und Bahnhöfen.»

Mehr Billigschokolode aus dem Ausland

Nebst diesen Corona-basierten Begründungen kämen auch noch andere Faktoren hinzu. Denn: «Das Coronajahr hat lediglich eine bestehende Tendenz beschleunigt», so Furrer. Die Schweizer Schokoladenfabrikanten würden seit Jahren kämpfen; etwa mit der ausländischen Konkurrenz. «Heutzutage konsumieren die Schweizerinnen und Schweizer rund doppelt so viel ausländische Schokolade wie noch vor 20 Jahren», so Furrer. Im Jahr 2020 stieg der Importanteil auf rund 43 Prozent an – ein Allzeithoch.