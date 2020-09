Britische Studie : Darum lassen sich Schweizer weniger impfen

Eine gross angelegte Studie eines bekannten britischen Fachmagazins zeigt, dass Menschen in Europa Impfstoffen nicht allzu hohes Vertrauen schenken. Die Schweiz schneidet auf den hintersten Rängen ab.

Nur 33 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer haben demnach Vertrauen in die Sicherheit von Impfstoffen. Das berichtet das renommierte britische Fachmagazin «The Lancet».

Impfen oder nicht impfen: Das ist nicht nur in Zeiten des Corona-Virus eine heiss diskutierte Frage. Eine im Fachmagazin «The Lancet» publizierte Studie gibt ein Bild zum weltweiten Impfstoffvertrauen ab. In der Schweiz liegt das Vertrauen im globalen Vergleich nicht besonders hoch.

Im internationalen Vergleich reihte sich die Schweiz puncto Impfstoffvertrauen auf den hintersten Rängen ein. Das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Sicherheit von Impfstoffen stieg zwar von 2015 bis 2019 (von 30 auf 33 Prozent). Die Prozentzahl derer, die Impfungen als wichtig empfinden, sank hingegen von 65 auf 53 Prozent.

Schwindendes Vertrauen

Doch in mehreren europäischen Ländern wie Finnland, Frankreich und Italien wuchs das Vertrauen. Die Skepsis, dass Impfstoffe sicher seien, wachse besonders in Ländern, die von politischer Instabilität und religiösem Extremismus betroffen seien, schrieben die Autoren. Als wichtigen Grund für schwindendes Vertrauen nennen sie gezielte Desinformationskampagnen in der Öffentlichkeit.