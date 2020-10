Malterser mit viel Stress : Schweizer haben in Europa am wenigsten Zeitdruck bei der Arbeit

Eine neue Statistik aus Brüssel zeigt, dass die Schweizer nicht oft einen grossen Zeitdruck bei der Arbeit haben – in Europa sogar am wenigsten.

In ganz Europa wird nirgends über so wenig Zeitdruck im Job geklagt wie in der Schweiz. Am schlimmsten dran sind die Maltesen, von denen jeder fünfte ständig unter Druck steht, gefolgt von den Deutschen und den Belgiern.