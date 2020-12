Seit der Corona-Krise sitzen viele Arbeitnehmer im Homeoffice. So wollen es Bund und Kantone . Das Schuften von zu Hause aus scheint die Arbeitswut zu befeuern. Laut einer aktuellen Umfrage des Online-Karrierenetzwerks Xing glaubt die Mehrheit, dass sie im Homeoffice mehr arbeitet als im Büro.

So geben 58 Prozent der Befragten an, zu Hause Mehrarbeit zu leisten. Nur gerade knapp jeder Zehnte gibt zu, dass er in den eigenen vier Wänden weniger erledigt. Den gesteigerten Arbeitseifer sehen die Befragten vor allem bei sich selber. Denn geht es um die Einschätzung der Kollegen, sieht es anders aus: Nur rund jeder Dritte glaubt, dass die Kollegen im Homeoffice mehr schuften als im Büro (siehe Interview unten).