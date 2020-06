Sport-Europameister

Wer viel verdient, macht öfter Sport

Eine grosse Studie zum Sportverhalten der Schweizer zeigt: Gebildete und Reiche sind häufiger sehr aktive Sportler und öfter im Fitnessstudio anzutreffen. Diese 20 Sportarten sind bei Schweizern besonders beliebt.

Die Schweizer treiben mehr Sport und bewegen sich mehr. Das zeigt die am Montag veröffentlichte Studie «Sport Schweiz 2020» (siehe Box). Am beliebtesten ist nach wie vor der «Helvetische Mehrkampf» mit Wandern, Radfahren, Schwimmen, Skifahren und Jogging. Gerade das Wandern gehört in allen Altersgruppen zu den meist ausgeübten Sportarten.