Ersatz für Yellow-Cup – Schweizer Handballer verlieren Test in Heimat von Superstar Schmid

Am Ende reichte es knapp nicht: Die Schweizer Handball-Nati unterliegt Deutschland in einem Testspiel.

In der Tat: Die grosse Bühne war da. Weil der TV-Slot des Serbien-Spiels eh schon für Handball vorgesehen war, wurde das Spiel live in der ARD übertragen. Stattgefunden hat die Partie in der Arena der Rhein-Neckar Löwen in Mannheim. Es ist dasjenige Stadion, in dem der Schweizer Starspieler Andy Schmid (38) seit zwölf Jahren seine sportliche Heimat hat. Allerdings wird er diese Zelte im Sommer 2022 abbrechen und in die Schweiz zurückkehren.