Rettungskräfte fanden am Montag eine 62-jährige Schweizerin tot in ihrer Wohnung in Lescheroux im französischen Département Ain auf. Sie trafen in der Wohnung auch ihren 69-jährigen Ehemann, ebenfalls Schweizer, an: Dieser sei orientierungslos, ausgezehrt und in einem psychisch wie physisch labilen Zustand gewesen. Das schreibt eine französische Regionalzeitung.