Im Zuge der Schweizer Impfstrategie spielen Hausärztinnen und Hausärzte eine grosse Rolle. Für eine Corona-Impfung in den Hausarztpraxen sollen 24.50 Franken gezahlt werden. Wie der Verband der Haus- und Kinderärzte Schweiz (mfe) in einer Mitteilung schreibt, ist das zu wenig, um alle Kosten zu decken.

In der Mitteilung heisst es: «Diese Abgeltung ist nicht annähernd kostendeckend. Dieser Entscheid ist ein Affront gegenüber der Arbeit und dem Engagement der Hausärztinnen und Hausärzte während der Pandemiebekämpfung.» Die Impfung sei mit vielen Aufwänden verbunden. Risikopatienten müssen priorisiert und aufgeboten werden, in den Praxen müssen die Räume zur Verfügung stehen, die Organisation ist komplex, da der Impfstoff in kurzer Zeit verimpft werden muss und die geimpften Personen nach der Impfung noch bis zu 30 Minuten überwacht werden müssen.