Flucht aus der Ukraine – Schweizer Haushalte bieten 31’000 Betten an – nun soll auch die Hotellerie helfen

Auch in der Schweiz ist die Solidarität gross, im Bild die ukrainische Botschaft in Bern.

Die Solidarität in Europa ist gross, auch in der Schweiz wollen Tausende Haushalte Geflüchtete aufnehmen.

Nach der russischen Invasion in der Ukraine ist die Solidarität mit Flüchtenden, die durch die Kämpfe im ganzen Land vertrieben werden, gross. Nach derzeitigen Schätzungen dürften sich über eine Million Ukrainerinnen und Ukrainer auf der Flucht in Richtung Westeuropa befinden, alleine in Deutschland sind Stand Samstag über 27’500 Kriegsvertriebene registriert worden. Auch in der Schweiz bereitet sich die Regierung, aber auch viele private Haushalte auf die Aufnahme von Geflüchteten vor.