Aktivistin wirft Schweizer Hilfswerken Rassismus vor

Der ganze Sektor sei ein rassistisches Instrument, schreibt sie in ihrem Text weiter. «Auch, wenn er es gut meint – er ist in koloniale Strukturen und Machtungleichheiten eingebettet.»

«Es erstaunt mich, wie offen das immer noch verwendet wird.» Sie findet den Begriff der «Entwicklungshilfe» problematisch: «Er deutet an, dass gewisse Staaten ‹weiter fortgeschritten› sind, während andere Regionen selbstverschuldet rückständig sind.»

Und Christian Willi von «Compassion Schweiz» sagt: «Es wäre schade, wenn es am Ende gar eine Spenden-Scham gäbe.»

Die Advents- und Weihnachtszeit ist für viele von Fürsorge und Grosszügigkeit geprägt. Davon profitieren Hilfswerke, die Spendeneinnahmen schiessen vor Weihnachten jeweils in die Höhe. An Bahnhöfen, auf Social Media und in Briefkästen laufen diverse Spendenkampagnen. «Ich habe ein Recht auf Bildung», heisst es da etwa vor dem lachenden Gesicht eines schwarzen Mädchens.