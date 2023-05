Imageproblem: Schweizer Hochschulen leiden unter CS-Krise

Die Credit Suisse leistet jährlich Spenden in der Höhe von 3,6 Millionen Franken an Schweizer Hochschulen. Dafür verlangt sie meist marketingtechnische Gegenleistungen.

Spenden oder Sponsoring?

Die abgeschlossenen Verträge zwischen der Bank und den Schweizer Hochschulen erinnern jedoch weniger an Spenden als an Sponsoring. Wer spendet, erwartet im Normalfall keine Gegenleistung, doch ganz genau das macht die Credit Suisse: Sie hält vertraglich fest, wie sie sich im Umfeld der Schweizer Hochschulen vermarkten darf, wie eine Recherche der CH-Media-Zeitungen zeigt.

Die Namensnennung einer gescheiterten Bank ist nicht besonders fördernd

Nicht alle Schweizer Hochschulen sind jedoch gleichermassen befangen: Die Bildungsinstitute haben bei den Vertragsverhandlungen unterschiedliche Bedingungen ausgehandelt. So wird die Credit Suisse in der ETH zum Beispiel nur beiläufig erwähnt: Auf einer Tafel im Dozentenfoyer wird der Bank für eine Spende in der Höhe von sieben Millionen Franken in zehn Jahren gedankt.