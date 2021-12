Kuriose Szene in Sierre : Schweizer Hockeyspieler landen nach Bandencheck in Eiswasser-Grube

Im Swiss-League-Spiel zwischen Sierre und Langenthal gibt plötzlich die Bande nach. Zwei Spieler stürzen dadurch in die Grube, wo die Eisbearbeitungsmaschine sonst den Schnee entsorgt.

Denn Higgins setzt an der Bande genau an jener Stelle zum Check an, wo die Eisbearbeitungsmaschine in den Drittelspausen jeweils das abgeschabte Eis entsorgt. Weil aber offenbar die Bande dort nicht wieder sachgemäss geschlossen wurde, gibt diese plötzlich nach – und beide Spieler tauchen ab.