Schweizer Honorarkonsul auf Fidschi hat Hitlers «Mein Kampf» im Regal

«Mein Kampf»



Adolf Hitler (1889-1945) schrieb den ersten Band von «Mein Kampf» nach dem gescheiterten Novemberputsch 1923 in der Haft. In der Programmschrift brachte er seine nationalsozialistische Weltanschauung zum Ausdruck. Nach dem Kriegsende gingen die Nutzungsrechte an den Freistaat Bayern über. Im Jahr 2016 erlosch das Urheberrecht des Freistaats Bayern. Die Nazibrandschrift wurde darauf in einer 2000-seitigen kommentierten Ausgabe neu aufgelegt. Herausgegeben wurde diese von einem Forscherteam des Münchner Instituts für Zeitgeschichte.

Laut der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus (EKR) ist die Verbreitung eines Werks im Original, das ideologische Inhalte des verbrecherischen Naziprogramms enthält und antisemitische Inhalte propagiert, unangemessen und gefährlich. Auch verstosse es gegen Schweizer Gesetz. Wer öffentlich Ideologien verbreitet, die auf die systematische Herabsetzung oder Verleumdung der Angehörigen einer Rasse, Ethnie oder Religion gerichtet sind, macht sich gemäss der Strafnorm gegen Rassendiskriminierung (Art. 261bis StGB) strafbar.