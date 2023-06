Schweizer Hotellerie verzeichnet neuen Rekord

So viele Logiernächte gabs noch nie

Wie das Bundesamt für Statistik in seiner Mitteilung schreibt, verzeichnete man im Laufe der Wintersaison 2022/2023 nämlich über 17 Millionen Logiernächte. Allgemein sei die Nachfrage in der gesamten touristischen Wintersaison gegenüber der entsprechenden Vorjahresperiode stark angestiegen. Die Zunahme reichte von 4,3 Prozent im März bis 35,5 Prozent im Januar.

Für diesen Rekord können sich die Schweizerinnen und Schweizer selbst auf die Schulter klopfen: Denn das zweite Jahr in Folge überstieg die Schweizer Nachfrage die Schwelle von neun Millionen Logiernächten und erreichte diese Wintersaison gar einen Rekord. Mit insgesamt 9,3 Millionen Logiernächten nahm die inländische Nachfrage im Vergleich zur entsprechenden Vorjahresperiode um 2,5 Prozent zu. Die Logiernächte entwickelten sich fast während der ganzen Saison positiv, nur im März (-6,8 Prozent) und im April (-5,3 Prozent) übernachteten weniger Schweizer in Hotels im Inland als noch im Vorjahr.

Auch Amis und Chinesen kommen wieder öfters

Doch auch ausländische Touristen machen wieder vermehrt Ferien in der Schweiz, wie die Zahlen des Bundesamts für Statistik zeigen: So verzeichnete man mit 8,1 Millionen Logiernächten vom November 22 bis April 23 im Gegensatz zur vorhergegangenen Saison einen Anstieg von 42,6 Prozent. Vor allem viele US-Amerikaner scheint es wieder in die kleine Schweiz zu ziehen: Im Vergleich zur Saison 21/22 kamen in der letzten Saison 88 Prozent mehr US-Amerikaner in die Schweiz. Auch die Nachfrage aus China steigt wieder an, befindet sich aber nach wie vor weit unter dem Vor-Corona-Niveau.