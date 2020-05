Konkurswelle

Jedes vierte Hotel steht vor dem Aus

Die Tourismusbranche trifft die Corona-Krise besonders hart. Trotz Staatshilfen sind viele Betriebe in ihrer Existenz bedroht.

In der Schweizer Tourismusindustrie droht wegen der Corona-Krise eine Konkurswelle. 3200 Betriebe mit 30'000 Arbeitsplätzen sind in ihrer Existenz bedroht. Das ist das Ergebnis einer Branchenumfrage, die am Freitag publiziert worden ist.