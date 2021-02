Die Initiative «Ja zum Verhüllungsverbot» erhitzt die Gemüter. Nun spricht sich ein Berner Imam für die Annahme der Initiative aus. In einem Interview mit dem « Bund » sagt Mustafa Memeti, dass die Burka ein uraltes Phänomen sei, das in der modernen und innovativen Gesellschaft keinen Platz hat.

«Für die Mehrheit der Muslime haben weder die Burka noch die Initiative, die sie verbieten will, Priorität», so der muslimische Theologe, der seit 30 Jahren in der Schweiz lebt. «Ich sehe hier im Westen keine Perspektive für die Frauen, wenn sie eine Burka tragen. Sie verhindert die Emanzipation», sagt Memeti. «Die Initiative ist so etwas wie ein Rettungspaket für sie.» Im Haus der Religionen in Bern ist er als Imam und Seelsorger tätig und agiert als Präsident der Koordinationsstelle Forum für Albanische Islamische Organisationen in der Schweiz (KFAOS).