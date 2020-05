So viel Honig wie noch niE

Schweizer Imker jubeln über Rekordjahr

Imker haben derzeit alle Hände voll zu tun: Die erste Honig-Ernte fällt extrem üppig aus. Schuld daran ist die frühe Blütezeit. Manchem Imker bereitet dies Sorgen.

Schweizer Imker sind derzeit so fleissig, wie ihre Schützlinge. Im Akkord schleudern sie Kilogramm um Kilogramm süssen Honig von ihren fliegenden Völkern. «Ich habe noch nie so viel Honig ernten können. Es ist ein sehr gutes Jahr für die Bienen», sagt Imker Bruno Hayoz aus Düdingen FR zu den «Freiburger Nachrichten» (Bezahl-Artikel). Unter Imkern gelten Frühlingsernten mit über 10 Kilogramm Honig pro Volk als gut. Doch heuer verzeichnen die Imker deutlich höhere Zahlen.

Alles muss stimmen

Praktisch in der gesamten Deutschschweiz sind die Imker im Honig-Hoch. Auch Fredi Stadler, der im Kanton Thurgau fast 70 Völker pflegt, spricht von einer 20-Kilogramm-Ernte. «Ich habe Anfang Mai bereits mit Schleudern angefangen. Das ist extrem früh.» Schuld am üppigen Ertrag sei das Wetter. Alles habe früh geblüht, so Stadler: «Und es gab kaum Schnee und keinen Kälteeinbruch.»

Klimawandel spielt mit

Aber die hohen Honigerträge machen Imker nicht nur glücklich. Die Basler Imkerin Marie-Louise Rentsch, die ebenfalls von fast 20 Kilogramm Ernte spricht, sagt: «Dass wir alle solche Erträge verzeichnen, liegt am sehr warmen Frühling, den es dieses Jahr bisher gab.» Das sei ein positiver Effekt der Klimaerwärmung. Aber für Bienen stelle der Klimawandel ein grosses Risiko dar: «Dieses Jahr hat alles gepasst. Es hätte auch anders kommen können», so Rentsch, die früher als Bieneninspektorin beim Kanton Basel-Landschaft arbeitete. Ausserdem hätten die milderen Temperaturen direkte Folgen für Bienen. Eine davon: «Weil Wespen lange in den Winter überleben, greifen sie Bienenvölker an, um deren Honig und Arbeiterinnen an den Nachwuchs zu verfüttern.» Dies sei früher seltener der Fall gewesen.