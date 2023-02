Ausgebuchte Flüge: Schweizer in Bangkok gestrandet – «wir müssen dringend nach Hause»

1 / 3 E.A.* und seine Freundin haben ihren Anschlussflug in Bangkok verpasst. Im Ticket-Büro der Thai Airlines habe man ihnen gesagt, dass sie erst in knapp zwei Wochen in die Schweiz zurückfliegen könnten. 20min/News-Scout Wegen technischer Störungen am Flughafen in Krabi sei das Paar bereits Stunden in Krabi festgesessen. 20min/News-Scout «Wir bedauern die Umstände sehr und versuchen, die betroffenen Personen schnellstmöglich in die Schweiz zu fliegen», sagt Nandor Hammermüller, Sales Manager Schweiz bei Thai Airways. (Symbolbild) 20min/Marco Zangger

Darum gehts Ein Schweizer Paar ist wegen eines verspäteten Flugs in Bangkok gestrandet.

Weil alle Flüge in die Schweiz voll sind, wissen sie noch nicht, wann sie zurückfliegen können.

Für die Winterthurer ein Problem, sie müssten diese Woche arbeiten.

E.A.* (29) aus Winterthur und seine Partnerin sind derzeit in Bangkok gestrandet. Am Sonntagnachmittag wollte das Paar nach seinen Thailand-Ferien von Krabi über Bangkok in die Schweiz fliegen. «Wegen technischer Probleme am Flughafen in Krabi konnte unser Flieger der Thai Airways während Stunden nicht starten», so der 29-Jährige. «Als wir dann gegen vier Uhr morgens in Bangkok ankamen, war unser Anschlussflug natürlich schon weg.»

Im Ticket-Büro der Airline habe sich das Paar nach seinen Möglichkeiten erkundigen wollen. Beim Schalter seien sie aber nicht alleine gewesen. «Hunderte Leute standen in der Schlange, um mit der Angestellten am einzigen offenen Schalter zu sprechen. Die Stimmung war angespannt und aggressiv.» Nach langem Warten dann der Schock für das Paar: «Am Schalter teilte man uns mit, dass der erste verfügbare Flug erst am 12. März zurück in die Schweiz fliegt.»

Für A. keine Option: «Meine Partnerin hätte am Montag schon wieder arbeiten sollen. Ich müsste am Dienstag wieder bei der Arbeit erscheinen.» Sein Arbeitgeber habe dem 29-Jährigen mitgeteilt, dass er für die zusätzlichen Tage, die er nun in Thailand verbringe, seine restlichen Ferientage hingeben müsse. Am Montagmorgen habe das Paar dann den Flughafen verlassen und in ein Hotel in Bangkok eingecheckt. «Nun warten wir auf die Kontaktaufnahme der Airline. Wir müssen aber dringend nach Hause.»

«Versuchen, die Betroffenen schnellstmöglich in die Schweiz zu fliegen»

Laut Thai Airways sitzen derzeit sechs Schweizerinnen und Schweizer in Bangkok fest. «Wir bedauern die Umstände sehr und versuchen, die betroffenen Personen schnellstmöglich in die Schweiz zu fliegen», sagt Nandor Hammermüller, Sales Manager Schweiz. Das sei derzeit aber schwierig. «Am Montag sind die Flüge bei allen Airlines ausgebucht. Auch in den kommenden Tagen sind viele Flieger voll.»

Thai Airways plane, die Betroffenen aber spätestens am Mittwoch nach Zürich zu fliegen. In der Zwischenzeit sollen die Passagiere in Hotels in Bangkok unterkommen. «Wir sind mit den betroffenen Passagieren in Kontakt.» Für die zusätzlichen Kosten werde Thai Airways aufkommen, so Hammermüller.

*Name der Redaktion bekannt

