Personen aus Grossbritannien und Südafrika, die in der Schweiz gestrandet sind, sollen laut Bazl bereits am Heiligabend heimfliegen können – unter Auflage der Schutzmassnahmen.

Der Flugverkehr mit Grossbritannien und Südafrika soll am Morgen unter Auflagen wieder möglich sein.

Die Schweiz hat die Flugverbindungen nach Grossbritannien und Südafrika seit Sonntag eingestellt. Grund dafür war das mutierte Coronavirus, das in Grossbritannien und Südafrika aufgetreten ist.

Nun hat das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) im Auftrag des Bundesrates eine Ausnahmeregelung für die Rückreise von in diesen Ländern wohnhaften Personen im Hinblick auf die Festtage geprüft und beschlossen, dass Rückreisen mit dem Flugzeug ab dem 24. Dezember 2020 wieder möglich sein sollen.

Von der Schweiz ausgehende Flüge dienen grundsätzlich für die Rückreise für im Vereinigten Königreich oder in Südafrika wohnhafte Personen, welche sich zum jetzigen Zeitpunkt in der Schweiz befinden. Bei in Quarantäne befindlichen Passagieren gelten besondere Schutzmassnahmen.