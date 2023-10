Schweizer in Korsika von Blitz erschlagen: Beizer erinnert sich

In dieser Bar A Sulana in Sagone im Département Corse-du-Sud tranken die beiden Camper am Mittwochnachmittag, dem 18. Oktober, etwas, bevor sie in Richtung Vico aufbrachen.

Im korsischen Bergdorf Vico wurden nach heftigen Gewittern die Leichen von zwei Personen unter einem Baum entdeckt. Laut «Corse-Matin» handelte es sich dabei um zwei Schweizer Camper. Die beiden wurden am Freitagmorgen, dem 20. Oktober, von der Küstenwache leblos aufgefunden. Der Staatsanwalt von Ajaccio, Nicolas Septe, bestätigte am selben Tag, «dass sie etwa 24 Stunden zuvor während der heftigen Stürme, die die Region heimgesucht hatten, vom Blitz getroffen wurden». Eine Untersuchung sei eingeleitet worden, um die genauen Umstände ihres Todes zu ermitteln. Die Leichen der beiden sollten am Samstag obduziert werden. Am Sonntag wurden noch keine offiziellen Informationen über die Identität dieser Camper mitgeteilt.

Beizer erinnert sich an zwei Schweizer

Die französischsprachige Onlinezeitung Lematin.ch, die wie 20 Minuten zur TX Group gehört, reiste an den Ort, in der die beiden Camper ihre letzten Stunden verbrachten. Die beiden Freunde befanden sich demnach im Badeort Sagone (Gemeinde Vico), rund 35 Kilometer nördlich von Ajaccio. Sie hätten dort oft die Bar A Sulana besucht, die nur wenige Meter vom Strand entfernt liege. Der Barbetreiber erinnert sich an die Verstorbenen. Er sei zutiefst betroffen gewesen, als Lematin.ch ihn kontaktierte: «Ich bin sehr traurig und möchte den Familien mein Beileid aussprechen», sagt er. Die beiden Camper seien oft in seine Bar gekommen, um etwas zu trinken.



Er erinnert sich an den Nachmittag des 18. Oktober – vermutlich der letzte Tag, an dem die beiden am Leben waren: «Ich erinnere mich an zwei sehr nette, sehr höfliche junge Leute. Sie müssen zwischen 25 und 30 Jahre alt gewesen sein. Sie bestellten ein Getränk und blieben eine Weile. Sie sprachen sehr gut Französisch mit Akzent, untereinander sprachen sie Schweizerdeutsch», ist er sich sicher und fügt hinzu: «Sie sahen glücklich aus. Sie haben ihren Liebsten Postkarten geschrieben», erzählt der Gastronom. Anschliessend hätten sich die beiden Schweizer auf den Weg ins Landesinnere nach Vico gemacht, um die verhängnisvolle Nacht in Zelten zu verbringen.