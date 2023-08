Fushë-Kosovë: 27-jährige Frau stürzt aus Gebäude – Schweizer im Kosovo verhaftet

Ein Schweizer wurde im Kosovo verhaftet: Er wird verdächtigt, eine 27-jährige Argentinierin in der Stadt Fushë-Kosovë getötet zu haben. Laut dem Nachrichtenportal LeCanton27.ch soll die Frau aus einem Gebäude gestürzt sein, in welchem sie mit dem verdächtigen Schweizer war. Später erlag sie ihren Verletzungen in der Universitätsklinik in Pristina.