Schweizer in Marokko: «Wir sahen Touristen, die auf der Strasse schliefen»

Touristen und Einheimische suchen nach einem Erdbeben in Marrakesch Schutz auf einem Platz.

Zwei Schweizerinnen wurden in Marrakesch wegen des Bebens aus dem Schlaf gerissen.

Die Zahl der Todesopfer ist nach dem verheerenden Erdbeben in Marokko weiter gestiegen.

Nach dem schweren Erdbeben in Marokko ist die Zahl der Todesopfer weiter gestiegen. Das Innenministerium meldete am Samstagvormittag 820 bestätigte Tote und 672 Verletzte. 205 davon seien schwer verletzt worden, hiess es.



Die Opferzahl dürfte noch weiter steigen, wenn Helfer weitere Leichen in den Trümmern finden und abgelegenere Gegenden erreichen. Bisher liegen keine Informationen über Schweizer Opfer vor. Abklärungen dazu sind im Gang, wie das EDA mitteilt.