Industrie am Abgrund – doch die Pharma rettet die Wirtschaft

Darum gehts Die Weltwirtschaft ächzt.

Darunter leidet auch die Schweizer Industrie.

«Die Industrie ist im Moment am Rand einer Rezession», sagt der Raiffeisen-Ökonom.

Die Weltwirtschaft leidet unter den Folgen von Inflation, Zinserhöhungen und dem Ukraine-Krieg. Seit Monaten läuft auch das Geschäft für die Schweizer Industrie schlecht, wie eine Auswertung von Raiffeisen zeigt.

Der KMU-Index mit rund 200 befragten kleinen und mittelgrossen Industrieunternehmen fiel zuletzt ins Negative. Auch die Geschäftslage der Grossunternehmen sank laut dem Lieferketten-Fachverband Procure in den letzten Monaten deutlich.

Andere Indikatoren zeigen ebenfalls nach unten. Das Konjunkturbarometer der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich sank das zweite Mal in Folge deutlich, der Baumeisterverband erwartet einen reduzierten Baueingang und die Detailhandelsumsätze sanken im April trotz höherer Preise.

Raiffeisen-Ökonom Domagoj Arapovic erklärt, was der Absturz bedeutet.

Droht der Schweiz ein Absturz der Wirtschaft in eine Rezession wie in Deutschland?

«Die Industrie ist im Moment am Rand einer Rezession», sagt Arapovic. Besonders in energieintensiven Branchen wie beispielsweise in der Papier-, Textil- oder Chemie-Industrie laufe das Geschäft nicht mehr. Aber diese Branchen seien nur ein kleiner Teil der Schweizer Wirtschaft. «Es besteht zwar die Gefahr, dass die Rezession auf die gesamte Wirtschaft überschwappt, aber die Wahrscheinlichkeit ist gering», so Arapovic.

Was bedeutet der Rückgang in der Schweizer Industrie?

Jetzt droht die Wende im Jobmarkt. «Die Situation wird nicht mehr so gut sein wie in den letzten Jahren», sagt Arapovic. Lange habe die Beschäftigung zugenommen. Doch jetzt sei die Unsicherheit bei den Industriefirmen gross und sie wagten wenig Investitionen. «Deshalb wird es in gewissen Industriebranchen schwieriger, einen Job zu finden. Es drohen auch Entlassungen», so Arapovic.

Warum steht die Schweizer Industrie so schlecht da?

Vor allem wegen der weltweit schlechten Lage. «Die Kaufkraft der Leute im Ausland sinkt. In der Corona-Krise gab es Unterstützungsgelder, doch jetzt schwinden die Ersparnisse», so Arapovic. Damit sänken auch die Exporte der Schweizer Firmen. Für die EU habe Raiffeisen die Prognose für 2024 ins Negative korrigiert. Es dauere noch, bis die Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank sich voll auswirkten.

Warum wächst Russland laut Internationalem Währungsfonds trotz Sanktionen etwa gleich wie Deutschland? Deutschland sei vor allem wegen der hohen Inflation in einer Rezession. «Aber Deutschlands Wirtschaft wird wieder wachsen. Für Russland dagegen bin ich mir für die nächsten Jahre nicht sicher. Die Sanktionen bewirken bisher wenig, sie sind mittelfristig aber ein grosser Bremsklotz», so Arapovic.

Warum steht die Schweiz besser da als andere Länder?

Dank der krisenresistenten Pharmaindustrie, die mittlerweile fast 40 Prozent des Schweizer Exportvolumens ausmache, der tieferen Inflation als in den USA und der EU und des starken Bevölkerungswachstums, sagt der Raiffeisen-Ökonom. Ausserdem sei der Konsum in der Schweiz weiterhin stark. «Die Detailhandelsumsätze nahmen zwar ab, für Dienstleistungen geben die Menschen in der Schweiz aber weiter viel Geld aus», so Arapovic.