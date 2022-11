Swissmecanic: Schweizer Industrie zittert vor Lieferketten-Problemen

Angst vor Lieferketten-Problemen und hohen Energiepreisen: Die Stimmung in der MEM-Branche ist gedrückt.

Viele Unternehmen befürchten aber, dass die Auftragseingänge und Umsätze im letzten Jahresviertel gegenüber dem Vorjahresquartal abnehmen. Die grösste Herausforderung für die Unternehmen sind Lieferketten-Probleme. Auch die Belastung durch den starken Franken und die Energiepreise hat zugenommen. Zudem ist der Mangel an Arbeitskräften eine Herausforderung für die Unternehmen.

Trotzdem optimistisch

Die zahlreichen Belastungsfaktoren haben zu einem Stimmungsumschwung geführt. Nur noch 42 Prozent der KMU bewerten das aktuelle Geschäftsklima als eher oder sehr günstig; im Juli waren es noch 67 Prozent. Der Swissmechanic-Geschäftsklima-Index ist infolgedessen im Oktober in den negativen Bereich gefallen.

Mit der Abnahme von 30 Punkten verzeichnete der Index sogar den grössten Dreimonatsrückgang seit Beginn der Pandemie. Dennoch blicken die KMU der MEM-Branche optimistisch in die mittelfristige Zukunft. So geben mehr Unternehmen an, 2023 die Produktionskapazitäten auszuweiten als zu reduzieren.