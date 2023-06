Schweizer Influencerin Sarina Schroff ärgert sich über Easyjet

In ihrem Video erzählt Sarina wütend, was ihr passiert ist, nachdem ihr Flug abgesagt wurde.

In einem Tiktok-Video wendet sie sich an ihre Tausenden Followerinnen und Follower und rät davon ab, Easyjet zu buchen.

Flug nach Lissabon kurzfristig abgesagt

In einem Tiktok-Video erzählt die Sprach- und Reiseinfluencerin von ihrer schlimmen Erfahrung. Mit Easyjet wollte sie am 17. Juni 2023 von Valencia bis Lissabon fliegen. Ihr Flug sollte um 23.15 Uhr abheben. Zuerst wurde eine Verspätung angekündigt, kurz vor dem Boarding erhielt Schroff dann die Absage des Flugs.

«Die Frau war betrunken und komplett nicht mehr bei sich»

Sarina Schroff ging in Valencia in ein Hotel und bezog ihr Zimmer. «Plötzlich habe ich einen Anruf von der Rezeption erhalten, dass noch eine andere Frau zu mir ins Zimmer muss, weil sie im Hotel keinen Platz mehr haben. Die Frau war betrunken und komplett nicht mehr bei sich, ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen.» Wie sie in ihrem Tiktok-Video zeigt, befanden sich die Betten direkt nebeneinander. Ebenso gab es keine Möglichkeit, ihre privaten Sachen abzuschliessen, wie Schroff berichtet.

Easyjet verneint die Vorwürfe

Wie es also dazu kommen konnte, dass zwei fremde Personen in einem Zimmer landeten, bleibt unklar. Sarina wird die Nacht so schnell nicht vergessen und wird die Fluggesellschaft in Zukunft meiden.