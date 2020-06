Aktualisiert vor 18min

1,7 Millionen Follower

Schweizer Influencerin veröffentlicht erste Single

Ana Kohler aus Bern ist ein Social-Media-Star. Nun hat sie ihre erste Single «Loud» veröffentlicht. Uns verrät sie, wie sie zur Musik kam und was an der Schweiz besser ist als an Köln.

von Stephanie Vinzens

Darum gehts Die Schweizer Influencerin Ana Kohler (22) hat ihre erste Single «Loud» veröffentlicht.

Ihre Social-Media-Karriere begann vor sechs Jahren, als sie sich beim Covern von Songs livestreamte.

Im Video spricht sie über ihre Debütsingle und das Songwriting.

Zudem verrät sie, was sie auf Instagram niemals zeigen würde und worin die Leute in Köln besser sind als jene in der Schweiz.

Sie hat 1,7 Millionen Follower

Ana Kohler hat sich mit ihren 22 Jahren bereits eine eindrückliche Social-Media-Karriere aufgebaut. Die Schweizerin macht das Influencen hauptberuflich und pendelt deswegen auch zwischen Bern und Köln. Auf Instagram und Tiktok hat sie zusammen mittlerweile fast 1,7 Mio Follower und widmet sich den Themen Lifestyle, Mode und Musik. Auch modelte sie schon für Brands wie Puma oder die Schmuckmarke Six.

«Ich bin selbst sehr erstaunt, dass mir immer mehr Menschen folgen. Es war für mich ein absurdes Gefühl, zu wissen, dass sich so viele Leute für mein Leben interessieren», erzählt Ana. Weshalb sie wohl so erfolgreich ist? «Ich habe gemerkt, dass es super wichtig ist, mega Spass an dem zu haben, was man zeigt. Die Leute feiern das und fiebern dann auch mit dir mit — egal, was passiert. Authentisch zu sein, ist gerade auf Social Media, wo es so viel fakes Zeug gibt, das Wichtigste.»

Musik war immer ihre Priorität

Angefangen hat ihr Influencer-Dasein eigentlich nur wegen ihrer Liebe zum Singen. «Musik ist definitiv der Grund, weshalb ich überhaupt mit Social Media angefangen habe», erzählt sie. Weil Ana das Ganze damals aber noch peinlich war, wollte sie ihre Stimme mit anderen teilen, ohne dass die Leute in ihrem Dorf dies mitbekommen.

Ana spielt Klavier und hat vor kurzem mit dem Gitarrespielen begonnen.

So fing sie vor sechs Jahren damit an, sich auf der Plattform YouNow beim Covern von Songs live zu streamen, und baute so ihr Following auf. Auch wenn sie das auf Instagram nicht ständig zeigt: Musik war immer erste Priorität. Künftig will Ana das Musizieren auch auf ihren Social-Media-Kanälen mehr zum Thema machen.

«Loud» ist ihre erste Single

Ende Mai hat die Bernerin ihre erste Single herausgebracht, ein grooviger Pop-Track mit dem Titel «Loud». «Ich bin schon lange nicht mehr so nervös gewesen, schon nur, weil die meisten Leute eine Ballade von mir erwartet haben», erzählt Ana. Für ihr Debüt wollte sie jedoch mit einem Song ausserhalb ihrer Komfortzone punkten.

Was ihr besonders wichtig war: selbst am Lied mitzuschreiben. «Wenn ich einen Song mache, muss ich mich wohl damit fühlen. Es muss die Art von Musik sein, die ich auch in Zukunft machen will», erzählt Ana. «Du kannst dich tausendmal mehr mit dem Song identifizieren, wenn es wirklich deine Story ist.» Produziert wurde «Loud» vom Briten Sky Adams, der schon mit Stars wie Doja Cat (24) und Kylie Minogue (52) gearbeitet hat.

Sie wird einen Latin-Song auf Portugiesisch rausbringen

Obwohl sie schon deutschsprachige Covers aufgenommen hat und Leute ihr zuvor empfohlen haben, auf Deutsch zu singen, da die Konkurrenz in diesem Business kleiner sei, blieb Ana für ihre erste Single beim Englischen: Sie könne ihre Emotionen darin besser ausdrücken.