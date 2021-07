Pilotprojekt für 6 Monate - Schweizer IT-Firma führt die 4-Tage-Woche ein

Verkürzte Arbeitswoche ist nicht in jeder Branche möglich

Vier statt fünf Tage arbeiten und das für den gleichen Lohn – ein spannendes Experiment, sagt Personalexperte Michel Ganouchi: «Das macht Unternehmen attraktiver für Arbeitnehmende.» Das sei gerade dort wichtig, wo Fachpersonal fehle, wie etwa in der Softwarebranche. «Denn heute legen viele Arbeitnehmende viel Wert auf flexible Arbeitszeiten und Homeoffice», so Ganouchi. Allerdings könne eine verkürzte Arbeitswoche nicht in jeder Branche eingeführt werden, wie etwa in Spitälern oder im Verkauf. Dort herrschen andere Arbeitsbedingungen wie etwa bei einer Softwarefirma: Eine Vier-Tage-Woche könnte in manchen Branchen nur mit mehr Personal ermöglicht werden. «Es wird spannend sein, diese Entwicklungen zu beobachten», so Ganouchi. Es sei gut möglich, dass weitere Unternehmen folgen, wenn damit positive Erfahrungen gemacht werden.