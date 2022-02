IS-Angriff auf Gefängnis : Schweizer Jihadisten auf der Flucht – EDA weiss nicht, wo sie sich aufhalten

Jihadisten gelang im nordsyrischen al-Hasaka im Januar die Flucht aus einem Gefängnis. Darunter sollen auch Schweizer Staatsangehörige sein. Wo die Jihadisten untergetaucht sind, ist unklar.

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hatte Ende Januar im nordsyrischen al-Hasaka ein von Kurden bewachtes Gefängnis angegriffen. Dort sitzen Tausende IS-Anhänger aus 28 bis 36 verschiedenen Nationen in Massenzellen – auch der Genfer Daniel D.*, der als der «gefährlichste IS-Jihadist der Schweiz» gilt. Der Konvertit schloss sich 2014 dem IS an. Zuvor hatte er sich unter anderem in der Grossen Moschee von Genf radikalisiert. Dort bewegte er sich in einer Gruppe junger Extremisten. Zwei von ihnen, ebenfalls Konvertiten, wanderten nach Marokko aus und bewegten sich dort erneut im Umfeld von IS-Anhängern. Mit ihnen stand Daniel D. auch vom syrisch-irakischen Kriegsgebiet aus in Kontakt. Er wollte mit ihrer Hilfe in die Schweiz zurückkehren, mutmasslich um einen Terroranschlag auszuführen. Die beiden in Marokko lebenden Schweizer wurden inzwischen zu langjährigen Gefängnisstrafen verurteilt.