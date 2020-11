Zahlreiche Schüsse fielen in der Wiener Innenstadt.

Vier Personen hat der 20-Jährige am 2. November erschossen.

via REUTERS

Der Rat der EU-Justizminister will das grenzübergreifende Terrornetzwerk bekämpfen.

Die beiden verhafteten Winterthurer haben wenige Monate vor der Attacke in Wien nicht nur den Attentäter besucht.

Anfang November erschoss Kujtim Fejzulai in Wien vier Menschen. Im Laufe der Ermittlungen wurden in Winterthur zwei Männer im Alter von 18 und 24 Jahren verhaftet, die den Attentäter im Juli in Wien besucht hatten.