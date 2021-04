Gastro legt zu

Mehr Inserate bei Jobcloud

Nicht überall sind die Ausschreibungen stagniert: Die Inserateplattformen von Jobcloud melden für das erste Quartal 2021 ein Plus von 16 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Besonders gross sei das Plus in der Romandie, schreibt das Unternehmen, das wie 20 Minuten zur TX Group gehört. Jobcloud beobachtet in allen Berufsfeldern eine positive Entwicklung. Die deutlichsten Zunahmen gibt es im Bereich Gastronomie, Lebensmittel und Tourismus: Das Angebot in der Deutschschweiz sei um 67 Prozent gestiegen. «Nach Monaten der Krise und Unsicherheiten deuten diese Zahlen nun auf eine Erholung der Wirtschaft hin», sagt CEO Davide Villa. Für die Analyse wertete das Unternehmen die Inserate auf Jobs.ch und Jobup.ch aus.