Shanghai: Schweizer Journalist wird in festgenommen

Michael Peuker berichtete live aus Shanghai, während er von Polizisten umzingelt wurde. RTS/20min

Darum gehts Ein RTS-Journalist ist in Shanghai kurzzeitig in Polizeigewahrsam genommen worden.

Michael Peuker berichtete Live über die Covid-Proteste.

Laut RTS wurde er erst nach minutenlangen Verhandlungen wieder freigelassen.

Michael Peuker, Korrespondent für Télévision Suisse Romande (RTS) in China, berichtete am Sonntag in der Nachrichtensendung von 19.30 Uhr aus der Millionenstadt Shanghai, wo gegen die Covid-Massnahmen demonstriert wurde. Die chinesische Polizei griff mitten in der Livesendung ein. Der Journalist sei kurzzeitig festgenommen worden, wie RTS berichtet. Die Ausrüstung sei zur Überprüfung beschlagnahmt, bevor sie zurückgegeben worden sei.



Laut dem Sender wurde Peuker erst nach minutenlangen Verhandlungen wieder freigelassen. «Die Spannung hier ist auf dem Höhepunkt. Ein Beweis dafür ist, dass ich jetzt von drei Polizeibeamten umgeben bin», sagte er während der Livesendung. Er werde nach diesem Beitrag auf die Polizeistation abgeführt, erklärte er weiter.

Proteste gehen am Montag weiter

Die chinesische Polizei habe nach Angaben eines Journalisten der Nachrichtenagentur AFP am Montag zwei weitere Demonstranten in Shanghai festgenommen. An dem Ort hatten sich am Wochenende Demonstranten versammelt, um gegen Corona-Lockdowns zu protestieren und grössere politische Freiheiten zu fordern. Auf die Frage, warum eine der Personen abgeführt wurde, antwortete ein Polizist der AFP, «weil er sich nicht an unsere Anweisungen gehalten hat», und verwies den Reporter an die örtliche Polizei.

Proteste im Shanghai am Sonntag. 20min

Als Reaktion auf die zunehmenden Proteste haben die staatlichen Behörden am Montag offenbar sämtliche Berichte dazu in chinesischen Online-Netzwerken gelöscht. Die Wut über die strikte Null-Covid-Politik in China hatte sich in den vergangenen Tagen in landesweiten Protesten entladen. Auslöser war ein Wohnhausbrand mit zehn Toten am vergangenen Donnerstag in Urumqi in der nordwestchinesischen Region Xinjiang.

BBC-Reporter von Polizei misshandelt

Am Sonntag ist auch ein britischer Journalist verhaftet worden, der über die Proteste in Shanghai berichtet hat. Die BBC zeigt sich «extrem besorgt».



Ed Lawrence, der festgenommen und in Handschellen gelegt wurde, sei bei der Festnahme von Polizisten geschlagen und getreten worden, obwohl er als Journalist akkreditiert gewesen sei. Erst Stunden später sei auch er wieder freigelassen worden.

