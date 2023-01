Schweizer Journalist wird vor China-Botschaft in Bern bedrängt

1 / 8 Der Bomontiweg bzw. das Schnäggegässli in Bern. Links der Kalcheggweg 12, rechts der Kalcheggweg 10, wo sich die chinesische Botschaft befindet. Auf der rechten Seite befinden sich am Zaun mehrere Überwachungskameras. Franziska Rothenbuehler/Tamedia AG Ein Journalist, der am Schnäggegässli kürzlich die hohen Sicherheitsvorkehrungen ablichtete, wurde von einem Sicherheitsmann umgehend aufgefordert, seine Aufnahmen wieder zu löschen. Google Maps Der schliesslich hinzugerufene Botschaftsschutz der Kantonspolizei bestätigte jedoch, dass es rechtens sei, die Gebäude vom öffentlichen Grund aus zu fotografieren. (Im Bild: Blick auf den Anfang des Schnäggegässlis) Google Street View

Darum gehts Im Berner Botschaftsquartier gehen gewisse Vertreter hart gegen jegliche mutmassliche Spionage vor.

So wurde ein fotografierender Journalist umgehend sowohl von der chinesischen als auch der türkischen Botschaft zur Löschung von Aufnahmen aufgefordert.

Die chinesische Botschaft hat sich mit dem Kauf einer zweiten Liegenschaft faktisch ein eigenes, hochüberwachtes Grundstück eingerichtet.

Um in Bern aus dem Brunnadern- ins Elfenauquartier zu gelangen, ist der Bomontiweg, im Volksmund «Schnäggegässli» genannt, ganz praktisch. Doch man fühlt sich schnell eingeengt: An den hohen, spitz zulaufenden Zäunen der Liegenschaften sind mehrere Videokameras installiert, mit denen sich der gesamte Verkehr auf dem schmalen Pfade zwischen den Botschaftsarealen überwachen lässt. Beidseits des Weges befinden sich Gebäude der chinesischen Botschaft. Der totalitäre Überwachungsstaat hält mitten in Bern Einzug.

Kürzlich war ein Journalist der CH-Media im Schnäggegässli unterwegs und schoss einige Fotos. Und schon kam ein Sicherheitsmann angerannt und forderte vom Journalisten, seine Aufnahmen wieder zu löschen, sonst rufe er die Polizei. Diese habe sich jedoch geweigert einzugreifen – der Fotograf habe vom öffentlichen Grund aus fotografiert, was rechtens sei. Daraufhin habe der Sicherheitsmann die Personalien des Journalisten verlangt, was dieser jedoch verweigert habe, mit der Begründung: «Damit mein Name in einem chinesischen Computer landet?»

Sofort Botschaftsschutz hinzugerufen

Die Sicherheitsperson meinte, dann müsse sie den Journalisten ihrerseits ablichten – und rief anschliessend den Botschaftsschutz der Kantonspolizei an. Er habe eine Person hier, die man überprüfen müsse. Die Kantonspolizei habe dann die Personalien beider Männer aufgenommen und bestätigt, dass der Journalist nichts Unrechtmässiges getan habe.

Unklar bleibt, warum der Wächter so heftig einschritt. Der Journalist hatte zuvor die starken Sicherheitsmassnahmen am Schnäggegässli fotografiert, was wohl aufgrund der vielen Kameras den Botschaftsmitarbeitern aufgefallen war. Und vermutlich wiesen sie den Mann an, zwischen den chinesischen Botschaftsgebäuden für Ordnung zu sorgen und unliebsame Aufnahmen löschen zu lassen.

Auch türkische Botschaft schreitet ein

Doch mit dem Druck von chinesischer Seite nicht genug: Als die Polizei dabei gewesen sei, den Journalisten und den Sicherheitsmann zu befragen, seien zwei Vertreter der benachbarten türkischen Botschaft aufgetaucht und hätten ihrerseits verlangt, die Aufnahmen des Journalisten vom eigenen Gebäude zu löschen. «Schon gemacht», habe einer der Beamten beschwichtigt.

Gemäss einer eingeweihten Person verlangen vor allem die Botschaften besonders autoritärer Staaten ein drastisches Einschreiten der Polizei auch schon bei Kleinigkeiten. Auch das Sicherheitspersonal stehe demnach unter massivem Druck ihrer Auftraggeber.

Anwohner fühlen sich ungerecht behandelt

Bereits befürchteten Anwohnende, das Schnäggegässli könnte nach dem Kauf des zweiten Grundstücks durch die chinesische Botschaft geschlossen werden. Denn damit sei der Bomontiweg praktisch chinesisches Territorium geworden. Beim Umbau der Liegenschaft sei nur chinesisches Personal im Einsatz gewesen und es seien Stromleitungen verlegt worden, die der mehrfachen Kapazität eines gewöhnlichen Bürogebäudes entsprechen würden. Darum seien Anwohnende überzeugt, dass die Chinesen in Bern schon lange eine moderne Spionage- und Abhörzentrale eingerichtet hätten.

Für Nachbarn ist auch der Botschaftsschutz ein Problem. Falsch parkierte Fahrzeuge von Botschaftsmitarbeitenden würden unbehelligt bleiben, während Anwohnende Bussen kassieren würden. Zumindest bei gutem Wetter. «Bei schlechtem Wetter bleiben die Polizisten in ihren Häuschen», so eine Beobachterin, die über unterbeschäftigte Polizisten berichtet. Und auch über rüpelhafte russische Diplomaten regen sich Anwohnende im Berner Botschaftsquartier auf, wie 20 Minuten berichtete.