Laut der russischen Menschenrechtsorganisation «Wjasna» wurde die Schweizer Journalistin Luzia Tschirky in Minsk festgenommen. Sie soll im Stadtzentrum verhaftet worden sein. Die 29-jährige berichtet für SRF als Korrespondentin aus Russland und der ehemaligen Sowjetunion. Sie war auch für das Moskaubüro des «Spiegels» tätig. SRF schreibt auf Twitter über die Festnahme. Die Schweizer Botschaft in Minsk sei im Bild und hat Kontakt mit dem Aussenministerium aufgenommen.

In Russland haben sich erneut Tausende Menschen zum Protest gegen Präsident Wladimir Putin und für die Freilassung seines Kritikers Alexei Nawalny versammelt. Fast 2300 Menschen wurden am Sonntag festgenommen. Darunter auch Journalisten. Die Demonstranten in Russland forderten Putins Rücktritt. Einige machten sich später auf zu dem Gefängnis, wo Alexei Nawalny festgehalten wird. Sie wurden von der Polizei zurückgedrängt, Dutzende kamen in Gewahrsam.