Auch Kyril ist bereits in der Vergangenheit mit Einkäufen aufgefallen, so hat er Ende 2020 den englischen Fussball-Traditionsverein AC Sunderland aufgekauft.

Mehr Teams und mehr Content

Wieviel Geld die Zwillinge investiert haben, will der E-Sport-Clan nicht preisgeben. Trotzdem gibt es einige Pläne, was Ovation eSports mit der neuen Partnerschaft anfangen will. «Wir wollen unsere Teams ausbauen und in neue Spieltitel einsteigen», so Co-Founder Leonard Cohrs. Ausserdem wolle man Content in Gaming-Zentren und Bootcamps produzieren.