Schweizer Waffen: Oerlikon-Kanonen sind im Einsatz in der Ukraine

In der Ukraine sollen in der Schweiz entwickelte Flugabwehrsysteme im Einsatz sein. Wegen eines Schlupflochs in der Kriegsmaterialverordnung konnte ein Schweizer Unternehmen Waffen liefern.

Oerlikon-Kanonen von Rheinmetall sollen bald in die Ukraine geliefert werden. Rheinmetall übernahm 1999 die Waffenfabrik Oerlikon und hat bis heute ihren Sitz in Zürich. Das darin enthaltene Flugabwehrsystem Skynex wurde in Zürich entwickelt. Durch ein Schlupfloch in der Kriegsmaterialverordnung können sie trotzdem an die Ukraine verkauft werden.

Darum gehts Die Ukraine hat Flugabwehrsysteme von Rheinmetall im Wert von 182 Millionen Euro gekauft.

Die Systeme wurden in der Schweiz entwickelt, dürfen jedoch wegen eines Schlupflochs in der Kriegsmaterialverordnung trotzdem geliefert werden.

Die Kanonen werden in Italien hergestellt und die Übertragung von Kriegsmaterial-Know-how ist erlaubt.

Oerlikon-Luftabwehrkanonen sind in der Ukraine im Einsatz. Die mit dem Flugabwehrsystem Skynex ausgerüsteten Kanonen von Rheinmetall Air Defence, einer Rüstungsfirma mit Sitz in Zürich, wurden in der Schweiz entwickelt und sind darauf spezialisiert, Drohnen, Marschflugkörper und sogar Mörser aufzuhalten.

Der ukrainische Premierminister Denis Shimhal teilte auf seinem Telegram-Kanal mit, dass die Kanonen im Einsatz seien. Auf Anfrage bestätigt Rheinmetall-Sprecher Oliver Hoffmann gegenüber der «SonntagsZeitung», dass das Unternehmen bis Ende Jahr zwei Skynex-Systeme in die Ukraine liefern werde. Dass die Kanonen bereits im Einsatz stehen, bestätigt das Unternehmen nicht. «Die Systeme stammen aus der Fertigung des italienischen Standorts in Rom und werden von dort geliefert», so Hoffmann.

Darf eine Firma mit Hauptsitz in Zürich Waffen in die Ukraine liefern?

Laut Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) ist die Lieferung legal, obwohl es sich um Schweizer Kanonen handelt. Artikel 7 in der Kriegsmaterialverordnung regelt die Übertragung von Kriegsmaterial-Know-how aus der Schweiz an andere Länder. Das Wissen darüber, wie man eine Waffe herstellt, darf in der Schweiz entwickelt werden und dann in bestimmte europäische Länder exportiert werden, darunter auch Italien. «Die Übertragung von Know-how aus der Schweiz nach Italien kann deshalb bewilligungsfrei erfolgen», so Seco-Sprecher Fabian Maienfisch gegenüber der «SonntagsZeitung».

Das Skynex-System, das nun in der Ukraine zum Einsatz kommt, tauchte immer wieder in Schlagzeilen auf. Rheinmetall Air Defence soll 2017 eine Ausfuhrgenehmigung für Thailand beantragt haben, 2018 soll eine für Ägypten angefragt worden sein. In beiden Fällen wurde das Gesuch mit Verweis auf das Kriegsmaterialgesetz abgelehnt. Mit der Verlegung der Produktion des Systems nach Italien sollte sich dieses Problem wohl erübrigt haben.

Bereits im Dezember gab die Firma bekannt, dass sie Skynex-Flugabwehrsysteme «an einen internationalen Kunden» liefern werde. Dass der 182-Millionen-Euro-Deal mit der Ukraine abgeschlossen wurde, wurde dort noch nicht bekannt gegeben.