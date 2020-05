Aktualisiert vor 23h

Sofas, Stühle, Trauringe

Diese Artikel wurden nach dem Lockdown am meisten gekauft

Die Konsumenten gehen wieder in Läden auf Shoppingtour. Kurz nach der Wiederöffnung gab es etwa einen Run auf Sofas, Stricknadeln und Eheringe, wie Zahlen von Coop zeigen. Ein Überblick über die Produkte, die am häufigsten über die Theke gehen.



von Dominic Benz, Barbara Scherer

Das Möbelhaus Livique verkaufte in den ersten vier Tagen nach dem Lockdown fünfmal mehr Sofas als sonst.

Darum gehts Die Schweizer können wieder in alle Läden shoppen gehen.

In den ersten Tagen nach dem Lockdown gab es einen Run auf gewisse Produkte.

Coop verkaufte etwa fünfmal mehr Sofas. Auch Verlobungs- und Eheringe verkauften sich viel mehr als sonst.

In der Schweiz haben nach der zweiten Lockdown-Lockerung am 11. Mai wieder alle Läden geöffnet. Konsumenten sind also nicht mehr ausschliesslich auf den Onlinehandel angewiesen. Das grosse Shoppen ist jetzt wieder in der Realität möglich.

Doch auf welche Artikel stürzen sich die Menschen in den ersten Tagen der Wiederöffnung? Antworten liefern die Verkaufszahlen von Coop. So hat sich der Absatz von etlichen Produktkategorien vervielfacht: «Zum Beispiel bei Produkten wie Erde, Blumen oder auch beim Batteriewechsel bei Uhren», sagt ein Coop-Mediensprecher.

Eheringe und Sofas waren gefragt

Einen Run in den ersten vier Tagen nach dem Lockdown gab es bisher auch auf Sofas. So gingen im Coop-Möbelhaus Livique fünfmal mehr Sofas weg als sonst in diesem Zeitraum. Auch Gartenlounges gehören zu den Top-Artikeln. Davon wurden ebenfalls fünfmal so viel verkauft wie sonst. Stückmässig griffen die Konsumenten am meisten bei Stühlen zu .

Auch beim Schmuck- und Uhrengeschäft Christ schnellten die Verkaufszahlen bei gewissen Artikeln in die Höhe. So gingen doppelt so viele Verlobungs- und Eheringe über die Theke als sonst. Sehr stark gefragt war auch Schmuck für Kinder.

Es gibt nicht mehr Rabatte

Bei Coop erwartet man, dass dieser Trend noch eine Weile anhält. Trotz dem Ansturm auf gewisse Produkte könnten die Verluste, die in den Lockdown-Wochen entstanden sind, aber nicht kompensiert werden, heisst es auf Anfrage.

Um Kunden noch mehr zum Konsum zu verleiten, setzen gewisse Händler nun vermehrt auf Aktionen und Rabatte. Von dieser Strategie sieht Coop aber ab und fährt fort wie vor dem Lockdown: Aktionen würden wie vor der Schliessung in allen Formaten vorzufinden sein, sagt ein Mediensprecher.

2000 Franken gespart

Dass Konsumenten ein Nachholbedürfnis beim Shoppen haben, könnte daran liegen, dass viele durch den Lockdown weniger Geld ausgegeben haben. Obwohl allgemein die Einkommen gesunken sind, konnten viele etwas auf die Seite legen. Laut aktuellen Berechnungen der Credit Suisse haben die Schweizer Haushalte im Schnitt 2000 Franken mehr als sonst gespart.

Die geschlossenen Läden haben laut der Grossbank zu Minderausgaben von 12 Milliarden Franken innert zwei Monaten geführt. Zwar sind die Menschen hierzulande noch immer nicht ganz so konsumfreudig wie früher. Doch sie dürften in den kommenden Monaten Käufe im Umfang von bis zu 5,5 Milliarden Franken nachholen, so die Credit Suisse – vorausgesetzt, dass eine baldige Rückkehr nahe an die Normalität möglich ist.