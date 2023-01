Schweizer Klimaaktivistin in Lützerath – «Wir sind erschöpft, kämpfen aber weiter»

In Lützerath bleibt die Situation weiter angespannt : Am Mittwoch standen Kletterspezialisten der deutschen Polizei im Einsatz, um weitere Aktivistinnen und Aktivisten von Plattformen herunterzuholen . Alle Infos dazu findest du im Ticker .

Die Schweizer Klimaaktivistin Annika Lutzke wohnt bereits seit über einem Jahr in Lützerath – mit einigen kurzen Unterbrüchen. Am Sonntag ist sie für den Showdown im kleinen Dorf angereist und ist als Pressesprecherin für die Initiative «Lützerath lebt» tätig. Gegenüber 20 Minuten berichtete sie von ihren Erfahrungen im besetzten «Lützi».

Mittwochabend – Polizisten sind mit Grossaufgebot vor Ort

Bereits am Mittwochabend berichtete Lutzke von einer «angespannten Situation». «Die Polizei ist in einer unfassbaren Überzahl vor Ort», sagt sie. Laut der Klimaaktivistin seien am Mittwoch rund 500 bis 1000 Aktivistinnen und Aktivisten im Dorf gewesen – die Zahl der Polizisten schätzt sie auf mehrere Tausend. Sie selbst könne als Pressesprecherin das Dorf nachts verlassen und schlafe mit rund 250 anderen Aktivistinnen und Aktivisten in einem Camp im nahegelegenen Nachbardorf.