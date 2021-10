Gourmand World Cookbook Award - Schweizer Kochbücher gehören zu den besten der Welt

Mit dem Gourmand World Cookbook Award werden jährlich die besten Koch- und Getränkebücher der Welt ausgezeichnet. Schweizer Publikationen haben es dieses Jahr gleich in vier Kategorien auf das Siegerpodest geschafft, sechs weitere dürfen sich ebenfalls das «Best in the World»-Zertifikat abholen.

Zum ersten Mal seit der Gründung der Awards im Jahr 1995 veröffentlichte die Jury unter Gründer und Präsident Edouard Cointreau die Rangliste vor der Preisverleihung, um die Autorinnen, Autoren und Verlage «in diesen sehr schwierigen Zeiten» zu unterstützen. Die Preisverleihung soll voraussichtlich am 29. November 2021 in Paris stattfinden.

Folgende Schweizer Publikationen wurden mit dem ersten Platz in ihrer jeweiligen Kategorie ausgezeichnet:

1. Platz «Vegetarische Küche»: Tanja Grandits – «Tanja Vegetarisch»

Tanja Grandits, «Tanja vegetarisch», Fr. 39.90, AT Verlag. AT Verlag Tanja Grandits Rezepte inspirieren zum fleischlosen Kochen. AT Verlag

Es ist bereits das siebte Kochbuch von Tanja Grandits, der Basler Spitzenköchin – doch es ist das erste mit rein vegetarischen Gerichten. Freunde und Gäste hätten sie immer wieder danach gefragt und zu Hause essen die «Stucki»-Chefin und ihre Tochter Emma fast ausschliesslich Gerichte ohne Fleisch und Fisch. Deshalb ergab sich die Idee zu diesem Buch als natürliche, vegetarische Fortsetzung des Vorgängerbandes «Tanjas Kochbuch».

«Tanja Vegetarisch» ist ein persönliches Buch mit vielen privaten Geschichten. Gewidmet hat Grandits es ihrer Tochter: «Im Restaurant koche ich, weil ich Köchin bin und meine Leidenschaft zum Beruf gemacht habe. Zu Hause koche ich, weil ich Mutter bin», erklärt sie im Vorwort. So wurden die 150 fantasievollen und gesunden Rezepte für warme sowie kalte Gerichte von Lukas Lienhard in Grandits Wohnzimmer fotografiert.

1. Platz «Mediterrane Küche»: Vanessa Schlesier – «Jerusalem»

Vanessa Schlesier, «Jerusalem», Fr. 36.90, AT Verlag. AT Verlag Die Küche Jerusalems vereint viele verschiedene Geschmäcker. AT Verlag

Beim Titel von Vanessa Schlesiers Kochbuch denken viele wohl zuerst an das berühmte, im Jahr 2012 erschienene Kochbuch von Yotam Ottolenghi. Doch anders als beim Starkoch stehen bei der Journalistin nebst dem Essen auch die Menschen, Köchinnen und Köche, Geschichten und das Lebensgefühl der Stadt im Mittelpunkt. Deshalb ist «Jerusalem» eigentlich ein Restaurant-Guide, genauso wie ein Stadtführer, Koch- und Lesebuch – gegliedert nach den Vierteln der Stadt.

1. Platz «Italienische Küche»: Claudio Del Principe – «all'orto»

Claudio Del Principe, «all'orto. Grandiose Gemüsegerichte. Authentisch italienisch. Erfrischend zeitgemäss», Fr. 39.90, AT Verlag. AT Verlag Wichtig für die Zubereitung von Del Principes Gerichte sind hochwertige und frische Zutaten. AT Verlag

Auch wenn sich Claudio Del Principe selbst einen «lausigen Gemüsegärtner» nennt, hat der Foodblogger und Kochbuchautor mit «all’orto» eine Ode an den italienischen Gemüsegarten geschrieben. Denn dieser sei Italienerinnen und Italienern ein heiliger Ort, so Del Principe. «Gerade in einer Zeit, in der man täglich von industriell hergestellten Fleischersatzprodukten liest», schien es ihm wichtiger denn je, ein Kochbuch mit vegetarischen Rezepten zu veröffentlichen. Neben witzreichen Texten und Klassikern der italienischen Küche hat er dafür auch neue Rezeptideen niedergeschrieben – und wie immer selbst bebildert.

1. Platz «Französische Küche»: Nathalie George – La cuisine du 6e étage

Nathalie George, «La Cuisine du 6e étage», ca. 22 Franken, Editions Herodios Editions Herodios Nathalie George in ihrer «Küche». Editions Herodios

Ein Schicksalsschlag katapultierte Nathalie George Anfang der 2000er Jahre in eine mickrige Wohnung im 6. Stock. In den zwei 6,5 Quadratmeter kleinen Zimmern gab es weder Küche noch Badezimmer. George musste lernen, alltägliche Dinge auf einer sehr kleinen Fläche zu erledigen – so auch das Kochen: In ihrem (bisher nur auf französisch erhältlichen) Kochbuch, das sie zusammen mit dem Lausanner Verlag Editions Herodios herausgebracht hat, teilt George einfache und authentische Rezepte und Tipps, wie mit Wenig für viele Menschen gekocht werden kann.

Weitere Schweizer Publikationen mit Auszeichnung

Neue, vielversprechende Kochbücher aus der Schweizer Spitzengastronomie:

Schlicht, edel und für Gourmands: Heiko Nieder, Spitzenkoch und Culinary Director vom The Dolder Grand in Zürich, hat diesen Monat sein erstes Kochbuch herausgebracht. Mit dem 384-seitigen Werk wolle sich der 49-Jährige nicht ein Denkmal als Koch setzen, sondern zeigen, woran er täglich mit seinem Team im The Restaurant arbeitet. Heiko Nieder, «Heiko Nieder – The Restaurant», Matthaes-Verlag, 120 Franken, bei The Dolder Grand. The Dolder Grand Nach «Pure Freude» und «Pure Leidenschaft» folgt «Pure Frische»: Andreas Caminada, der mit drei Michelin-Sternen und 19 Punkten von Gault-Millau ausgezeichnete Spitzenkoch, liefert mit seinem neuen Kochbuch vegetarische Rezeptideen, die «raffiniert und doch für Hobbyköchinnen und -köche gut umsetzbar» seien. Wir sind gespannt. Andreas Caminada, «Pure Frische», Fr. 39.90, AT Verlag, erscheint voraussichtlich im Oktober 2021. AT-Verlag Caminada bringt gleich ein zweites Buch auf den Markt: Während in seinen Restaurants «Schloss Schauenstein», «Casa Caminada» und «Oz» Gemüse aus eigenem Anbau die Hauptrolle spielt, gilt in den Restaurants der IGNIV-Familie die kulinarische Philosophie des Teilens. Dem Teilen hat der Bündner nun das kochbuch-Duo «You&Me» gewidmet. Andreas Caminada, «You&Me», 58 Franken, AT Verlag, erscheint voraussichtlich August 2021. AT Verlag

