Schweizer können ab Dezember direkt mit dem Zug zum Europa-Park fahren. Grund ist eine neue Zugverbindung im Rahmen der Fahrplanwechsels 2021. Dabei kooperiert das Unternehmen mit der SBB und der Deutschen Bahn, wie Europa-Park am Freitag in einer Mitteilung schreibt.

Am bisherigen Halt in der deutschen Gemeinde Ringsheim halten ab dem 13. Dezember 2020 zweimal täglich Fernverkehrszüge und bieten so Schweizer Europa-Park-Besuchern eine direkte Verbindung. Ende 2021 erfolgt die Umbenennung des Halts «Ringsheim» in «Ringsheim/Europa-Park».