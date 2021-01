Es ist ein Angebot, das in der Schweiz gerne genutzt wird: Firmen bieten an, dass Personen aus der Schweiz ihre Pakete an eine deutsche Adresse liefern lassen können. So kann der Konsument Kosten sparen, da gewisse Gebühren wegfallen. Vor Weihnachten war unklar, ob für das Abholen eines Paketes die Grenze überschritten werden darf, ohne in Quarantäne gehen zu müssen. Damals schränkte das deutsche Bundesland Baden-Württemberg den Einkaufstourismus stark ein. Das Abholen von Päckli bei einer Abholstation war in der Verordnung nicht explizit geregelt. Beim Ministerium für Soziales und Integration hiess es, man würde mit Fingerspitzengefühl vorgehen. Pascal Murmann, stellvertretender Pressesprecher des Ministeriums, sagte damals: «Weihnachtsgeschenke dürfen Schweizer kurz abholen, mehr geht aber nicht.»