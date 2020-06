Jobsuche

Schweizer Konzern fragt Bewerber, ob sie schwarz sind

Wer bei Alcon arbeiten will, wird nach seiner Herkunft gefragt – dafür erntet das Unternehmen Kritik.

Wie ein Sprecher von Alcon auf Anfrage mitteilt, sei man nicht das einzige Unternehmen, das sich nach der Hautfarbe von Bewerbern erkundige. So seien in den USA alle Firmen mit über 100 Mitarbeitern gesetzlich dazu verpflichtet, solche Fragen zu stellen. Ausserdem sei diese Frage optional, Bewerber müssten sie also nicht zwingend beantworten.

Alcon ist ein Schweizer Augenmittel-Hersteller mit Sitz in Genf – das operative Zentrum befindet sich allerdings in Fort Worth, Texas. Das Unternehmen stellt etwa medizinisches Material für Augenoperationen her und verkauft Produkte wie Kontaktlinsen. Alcon war lange eine Division von Novartis und wurde 2019 als eigenes Unternehmen an die Schweizer Börse gebracht und in den Leitindex SMI aufgenommen – die Firma verdrängte die Aktie von Julius Bär aus dem Index. Im vergangenen Geschäftsjahr erzielte Alcon 7 Milliarden Dollar Umsatz.

Denn in den USA seien alle Firmen mit über 100 Mitarbeitern gesetzlich dazu verpflichtet, solche Fragen zu stellen. Alcon sei daher nicht das einzige Unternehmen, das sich nach der Hautfarbe der Bewerber erkundige, so der Sprecher. Ausserdem sei diese Frage optional, Bewerber müssten sie also nicht zwingend beantworten.

Daten sollen Verteilung aufzeigen

«Diese Frage geht nicht»

Dass die Firma mit Sitz in Genf ihre Bewerber in den USA nach der Herkunft fragt, findet der Experte besonders problematisch: «Denn in der Schweiz wäre so was unvorstellbar.» Mölleney gibt aber zu bedenken, dass man auch bei Schweizer Bewerbungen in der Regel sofort sieht, ob jemand Ausländer ist – denn beim Lebenslauf wird der Bürgerort angegeben. Arbeitgeber kommen also meist an diese Informationen, ohne explizit danach zu fragen.