Laut dem National Women’s History Museum in New York soll das Kunstwerk daran erinnern, was für ein wichtiger Durchbruch die Wahl für die Geschichte darstellt. Der Titel der Installation: «Zerbrechen dieser monumentalen Glasdecke».

«Ich selber begrüsse den politischen Wechsel, da mir ein ausgeprägter Gerechtigkeitssinn mit in die Wiege gelegt wurde», sagt der Künstler. «Es freut mich und macht mich stolz, in dieser Angelegenheit einen Beitrag leisten zu dürfen.» Berger wurde über Instagram von einer Kreativagentur kontaktiert, die im Auftrag des National Women’s History Museum einen passenden Künstler für ihr Kunstprojekt suchte. Die Idee dahinter war, die amerikanische Metapher «Shattering the glas ceiling» passend zur Wahl von Kamala Harris symbolisch auf Glas zu verewigen. Das Kunstwerk soll die Leute an diesen wichtigen Durchbruch in der Geschichte erinnern und zum Nachdenken anregen, so Holly Hotchner, CEO des Museums, in einem Statement.