« Normalerweise fangen Modelabels beim Textileinkauf an. Davor allerdings legt ein recyceltes Textil a us Europa im Lauf seiner Produktion durchschnittlich 30.000 Kilometer zurück! » , sagt Peter Thomas Hornung, der Gründer von Round Rivers.

Jetzt legt das Schweizer Label mit ei n er Puffer-Jacke für den Winter n ach : Die Swiss Waste Jacket wird, wie schon die Badeanzüge, aus Plastikflaschen hergestellt, die in der Limmat treiben. In der kurzen Version der Jacke stecken 14, in der langen 18 Flaschen. Für die Füllung wurden recycelte Daunenfedern verwendet, die aus abgegeben Daunendecken und Kissen neu aufbereitet und sterilisiert wurden.

Kurze Produktionswege

So werden als erstes die Flaschen in Zürich aus der Limmat gefischt und in der Zentralschweiz zu Flakes geschreddert. Im Tessin wird daraus Garn gesponnen, das in der Nähe von Como gewebt wirbt. Anschliessend wird die Jacke in einem Nachbardorf konfektioniert.